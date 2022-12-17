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Категория
Транспорт
Дата публикации

"Укрзализныця" постепенно стабилизирует движение поездов, однако более 40 рейсов задерживаются

"Укрзализныця" постепенно стабилизирует движение поездов, однако более 40 рейсов задерживаются

"Укрзализныця" возобновила энергоснабжение на всех главных участках железной дороги, однако более 40 поездов двигаются с задержками.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"По состоянию на 10:00 24 рейса "Укрзализныци" следуют с задержками больше часа, 18 рейсов задерживаются в пределах часа. 23 поезда продолжают курсировать по графику. Ни один поезд дальнего сообщения не отменен", - говорится в сообщении.

Так, с наибольшими задержками двигаются следующие рейсы:

  • №37/38 Запорожье - Киев (+6 ч 21 мин);
  • №91/92 Харьков - Одесса (+6 часов);
  • №191/192 Краматорск - Одесса (+6 ч);
  • №3/4 Запорожье - Ужгород (+5 ч 37 мин);
  • №31/32 Запорожье - Перемышль (+4 часа);
  • №131/132 Днепр — Львов (+3 ч 43 мин);
  • №37/38 Киев - Запорожье (+3 ч 10 мин);
  • №715/716 Перемышль — Киев (+3 ч 08 мин);
  • №1/2 Харьков - Ивано-Франковск (+3 ч 03 мин);
  • №65/66 Умань — Харьков (+2 ч 26 мин);
  • №119/120 Запорожье - Львов (+2 ч 20 мин);
  • №275/276 Киев - Запорожье (1 ч 40 мин);
  • №45/46 Харьков - Ужгород (+1 ч 36 мин);
  • №32519/32520 Вена - Киев (+1 ч 32 мин);
  • №85/86 Запорожье - Львов (+1 ч 24 мин);
  • №749/750 Ужгород - Киев (+1 ч 21 мин);
  • №23/24 Киев - Хелм (+1 ч 10 мин);
  • №93/94 Харьков - Хелм (+1 ч 09 мин);
  • №87/88 Запорожье - Ковель (+1 ч 09 мин);
  • №3/4 Ужгород - Запорожье (+1 ч 06 мин);
  • №5/6 Рахов - Запорожье (+1 ч 03 мин).

Отмечается, что ввиду отставания поездов от графика и удобства пассажиров на маршрутах №712 Киев — Краматорск и №732 Киев — Днепр скоростные поезда Интерсити были заменены на поезда со спальными вагонами.

Напомним, ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях 16 декабря был обесточен в результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов. Поэтому с задержками двигался ряд поездов.

Автор:
Нина Комащенко