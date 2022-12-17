"Укрзализныця" постепенно стабилизирует движение поездов, однако более 40 рейсов задерживаются

"Укрзализныця" возобновила энергоснабжение на всех главных участках железной дороги, однако более 40 поездов двигаются с задержками.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"По состоянию на 10:00 24 рейса "Укрзализныци" следуют с задержками больше часа, 18 рейсов задерживаются в пределах часа. 23 поезда продолжают курсировать по графику. Ни один поезд дальнего сообщения не отменен", - говорится в сообщении.

Так, с наибольшими задержками двигаются следующие рейсы:

№37/38 Запорожье - Киев (+6 ч 21 мин);

№91/92 Харьков - Одесса (+6 часов);



№191/192 Краматорск - Одесса (+6 ч);



№3/4 Запорожье - Ужгород (+5 ч 37 мин);



№31/32 Запорожье - Перемышль (+4 часа);



№131/132 Днепр — Львов (+3 ч 43 мин);



№37/38 Киев - Запорожье (+3 ч 10 мин);



№715/716 Перемышль — Киев (+3 ч 08 мин);



№1/2 Харьков - Ивано-Франковск (+3 ч 03 мин);



№65/66 Умань — Харьков (+2 ч 26 мин);



№119/120 Запорожье - Львов (+2 ч 20 мин);



№275/276 Киев - Запорожье (1 ч 40 мин);



№45/46 Харьков - Ужгород (+1 ч 36 мин);



№32519/32520 Вена - Киев (+1 ч 32 мин);



№85/86 Запорожье - Львов (+1 ч 24 мин);



№749/750 Ужгород - Киев (+1 ч 21 мин);



№23/24 Киев - Хелм (+1 ч 10 мин);



№93/94 Харьков - Хелм (+1 ч 09 мин);



№87/88 Запорожье - Ковель (+1 ч 09 мин);



№3/4 Ужгород - Запорожье (+1 ч 06 мин);



№5/6 Рахов - Запорожье (+1 ч 03 мин).



Отмечается, что ввиду отставания поездов от графика и удобства пассажиров на маршрутах №712 Киев — Краматорск и №732 Киев — Днепр скоростные поезда Интерсити были заменены на поезда со спальными вагонами.

Напомним, ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях 16 декабря был обесточен в результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов. Поэтому с задержками двигался ряд поездов.