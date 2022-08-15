"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов

Укрзализныця сообщает о задержках ряда поездов из-за влияния погодных условий и обесточивания участка.

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Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, поезд №2 Ивано-Франковск — Харьков задерживается на 1 час 50 мин.

Поезд №259 Ивано-Франковск — Сумы курсирует с задержкой 1 час 30 мин.

С задержкой на 2 часа 11 минут отправился поезд №732 Киев — Запорожье, ожидавший пассажиров на пересадку.

Кроме того, задержана отправка поезда №715 Киев — Перемышль на 35 мин.

Задерживаются рейсы поездов №701 Киев — Винница на 1 час 33 мин, №722 Киев — Харьков на 47 мин и №36 Одесса — Перемышль на 1 час 9 мин.

Также задерживаются пригородные поезда фастовского направления. На график движения кольцевой электрички ситуация не имеет влияния.

"Просим прощения у пассажиров и делаем все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика", - подчеркнули в УЗ.

Отметим, "Укрзализныця" в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров.