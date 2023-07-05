"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов из Перемышля: в чем причина

Поезда "Укрзализныци" из Перемышля и обратно в среду, 5 июля, задерживаются из-за травмирования человека на пути в Польше.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По состоянию на 8:00 следственные действия полиции на месте завершены и поезда продолжают курсирование с отставанием от графика:

716/715 Перемышль - Киев +5:52;

32/31 Перемышль - Запорожье +4:24;

54/53 Перемышль - Киев +5:40;

36/35 Перемышль - Одесса +5:40;

37/38 Ужгород - Одесса +3:41;

705/706 Киев - Перемышль +1:39.

В то же время 82 других поезда "Укрзализныци" следуют по Украине четко по расписанию.

"Просим прощения за неудобства и догоняем график, насколько это возможно. Пассажиров указанных поездов просим сообщить наши поездные бригады о дальнейших пересадках, чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продолжения путешествия с учетом опоздания", - подчеркнули в компании.

Напомним, "Укрзализныця" с 17 июля начинает ремонт пути на участке Делятин-Надворная, из-за чего будут изменены маршруты пассажирских поездов, проходящих по этому участку.