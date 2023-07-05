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"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов из Перемышля: в чем причина
Поезда "Укрзализныци" из Перемышля и обратно в среду, 5 июля, задерживаются из-за травмирования человека на пути в Польше.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По состоянию на 8:00 следственные действия полиции на месте завершены и поезда продолжают курсирование с отставанием от графика:
- 716/715 Перемышль - Киев +5:52;
- 32/31 Перемышль - Запорожье +4:24;
- 54/53 Перемышль - Киев +5:40;
- 36/35 Перемышль - Одесса +5:40;
- 37/38 Ужгород - Одесса +3:41;
- 705/706 Киев - Перемышль +1:39.
В то же время 82 других поезда "Укрзализныци" следуют по Украине четко по расписанию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Просим прощения за неудобства и догоняем график, насколько это возможно. Пассажиров указанных поездов просим сообщить наши поездные бригады о дальнейших пересадках, чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продолжения путешествия с учетом опоздания", - подчеркнули в компании.
Напомним, "Укрзализныця" с 17 июля начинает ремонт пути на участке Делятин-Надворная, из-за чего будут изменены маршруты пассажирских поездов, проходящих по этому участку.