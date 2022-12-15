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"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов в результате обстрелов вблизи Никополя
Ряд поездов задерживается из-за повреждения контактной сети вблизи Никополя в результате российских обстрелов.
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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Укрзализныця задействовала резервные тепловозы для безопасного вывоза из региона", – говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- поезд №62 Одесса — Харьков будет следовать с задержкой на 4 часа;
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поезд №276 Киев - Запорожье - на 4,5 часа;
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поезд №119 Львов — Запорожье на 2 часа;
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поезд №120 Запорожье - Львов на 30 минут.
Напомним, утром 15 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.