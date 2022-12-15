Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Категория
Транспорт
Дата публикации

"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов в результате обстрелов вблизи Никополя

"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов в результате обстрелов вблизи Никополя

Ряд поездов задерживается из-за повреждения контактной сети вблизи Никополя в результате российских обстрелов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця задействовала резервные тепловозы для безопасного вывоза из региона", – говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом:

  • поезд №62 Одесса — Харьков будет следовать с задержкой на 4 часа;
  • поезд №276 Киев - Запорожье - на 4,5 часа;
  • поезд №119 Львов — Запорожье на 2 часа;
  • поезд №120 Запорожье - Львов на 30 минут.

Напомним, утром 15 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

Автор:
Нина Комащенко