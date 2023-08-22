"Укрзализныця" продолжила курсирование поезда Киев – Ужгород: расписание движения

Поезд №223/224 Киев – Ужгород востребован среди пассажиров, поэтому "Укрзализныця" решила продолжить маршрут.

Об этом 22 августа компания сообщила в Facebook.

Поезд продолжит рейсы со 2 по 20 сентября и будет курсировать через день.

Расписание поезда №223/224 Киев – Ужгород

Поезд будет выезжать из Киева в 16:07 и прибывать в Ужгород в 8:31. Обратно из Ужгорода поезд будет выезжать в 18:29 и прибывать в Киев в 10:46. Маршрут поезда будет проходить через следующие станции: Мукачево, Карпаты, Свалява, Славское, Стрый и другие.

"Укрзализныця" также решила назначить дополнительный поезд №239/240 Ужгород – Киев. Он отправится из Ужгорода 31 августа в 17:23 и прибудет в Киев в 10:39. Обратно из Киева поезд отправится 1 сентября в 21:02 и прибудет в Ужгород в 13:25.

"Билеты на все рейсы традиционно будут доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов", - добавили в компании.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы между Киевом и Львовом на пиковые даты 21 и 23 августа.

А в связи с периодом пиковых сезонных перевозок назначили дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов.