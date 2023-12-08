"Укрзализныця" с 10 декабря запускает новый поезд Интерсити: какой маршрут

С 10 декабря АО "Укрзализныця" запускает поезд Интерсити №747/748 между Киевом, Винницей, Хмельницким и Тернополем.

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Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Хотим напомнить о новой возможности комфортного дневного путешествия поездом Интерсити №747/748 между Киевом, Винницей, Хмельницким и Тернополем. Поезд максимально удобно подстроен под утренний выезд в столицу и вечерний возврат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый Интерсити №747 будет отправляться ежедневно из Киева в 16:30, Казатин-1 18:27 - 18:29, Калиновка-1 19:00 - 19:02, Винница 19:19 - 19:22, Хмельницкий 21: 15 - 21:18, прибытие в Тернополь в 23:02.

В обратном направлении поезд №748 будет отправляться из Тернополя утром в 06:32, Хмельницкий 08:07 - 08:10, Винница 09:57 - 10:00, Калиновка-1 10:20 - 10:21, Казатин-1 10:53 - 10:54, прибытие в Киев в 12:45.

Как сообщают в "Укрзализныце", новый поезд начнет курсировать с 10 декабря и будет обслуживаться самым быстрым украинским поездом - "Тарпан".

Билеты на поезд уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда на новогодние праздники

АО "Укрзализныця" в связи с повышенным спросом назначило дополнительные поезда в направлении Львова, Мукачево и Одессы на рождественские и новогодние праздники.

Во вторник, 5 декабря, Укрзализныця открыла продажу на ряд поездов к горам из разных уголков Украины на рождественско-новогодние праздники.

Также "Укрзализныця" возобновляет рейсы скоростного поезда Интерсити+ №743 сообщением Киев — Славское, известное как "Лыжный экспресс". Поезд начнет курсировать с 21 декабря, но билеты доступны в продаже уже с 3 декабря.