"Укрзализныця" сообщила о задержке двух поездов после атаки РФ

Два поезда задерживаются после массированной ракетной атаки РФ по Украине 31 декабря.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Несмотря на точечные обесточения по Украине, только 2 поезда "Укрзализныци" из 48 следуют с задержкой более 30 минут: №191/192 Львов — Киев; №706/705 Перемышль — Киев", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" уже задействовала резервные локомотивы.

Все ключевые вокзалы имеют резервное питание, посадка и высадка продолжаются через подземные переходы.

Напомним, армия страны-агрессора РФ 31 декабря нанесла массированный ракетный удар по гражданским объектам Украины. Враг выпустил более 20 крылатых ракет.