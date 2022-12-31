Відповідальна країна Відповідальна країна
Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Категория
Транспорт
Дата публикации

"Укрзализныця" сообщила о задержке двух поездов после атаки РФ

"Укрзализныця" сообщила о задержке двух поездов после атаки РФ

Два поезда задерживаются после массированной ракетной атаки РФ по Украине 31 декабря.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Несмотря на точечные обесточения по Украине, только 2 поезда "Укрзализныци" из 48 следуют с задержкой более 30 минут: №191/192 Львов — Киев; №706/705 Перемышль — Киев", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" уже задействовала резервные локомотивы.

Все ключевые вокзалы имеют резервное питание, посадка и высадка продолжаются через подземные переходы.

Напомним, армия страны-агрессора РФ 31 декабря нанесла массированный ракетный удар по гражданским объектам Украины. Враг выпустил более 20 крылатых ракет.

Автор:
Нина Комащенко