"Укрзализныця" возвращает "Буковельский экспресс" с 30 декабря

"Укрзализныця" возобновляет рейсы поезда №810/809 "Львов – Ясиня" с 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Поезд №810/809 Львов - Ясиня будет отправляться из Львова 30, 31 декабря, 6, 7 и 8 января в 7:00 и прибывать в Ясини в 12:25. Обратно, из Ясини, рейс будет совершаться в 15:10 и прибывать в Львов в 20:50", - сообщает пресс-служба.

Поезд пройдет через Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворную, Делятин, Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохту, Вороненко и Лазещину. На маршруте будет курсировать комфортабельный региональный дизель-поезд ДПКР-3.

Билеты уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.

Напомним, "Укрзализныця" из-за повышенного спроса на поездки в карпатском направлении из других регионов назначила ряд дополнительных рейсов в предновогодние дни .