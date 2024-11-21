"Укрзализныця" впервые капитально отремонтировала рейкобус PESA: где он будет курсировать

" Укрзализныця " с привлечением польских специалистов впервые капитально отремонтировала рейкобус PESA, который вскоре будет курсировать по маршруту Ивано-Франковск – Ворохта.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Дизельный рельсовый автобус поезд PESA был построен в 2004 году польской компанией PESA BYDGOSZCZ.

В январе 2022 года УЗ приостановила его эксплуатацию из-за необходимости регламентного капитального ремонта, а в Украине на тот момент не было специалистов.

Как рассказал директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Олег Головащенко, УЗ на собственных заводах постепенно осваивает как новые виды ремонтов, так и модели подвижного состава.

"Мы учимся у производителей и в дальнейшем уже самостоятельно проводим такие ремонты на собственных заводах. Раньше мы выполнили капитальный ремонт двухэтажных поездов чешского производства Škoda. а все остальные нуждаются в ремонте", – отметил он.

Сообщается, что начальные ремонтные работы производились на заводе-производителе в Польше. Туда же для прохождения учебы были отправлены работники УЗ. Финальные работы уже проводились на заводе "Укрзализныци" и были завершены в ноябре 2024 года.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что планируют локализовать ремонты аналогичного подвижного состава на собственных мощностях компании.

"Вскоре пассажиры самостоятельно смогут оценить комфортабельность отремонтированного рейкобуса PESA на 95 сидячих мест, ведь он будет курсировать из Ивано-Франковска мимо популярных горных курортов на западе Украины в Ворохту. Ожидайте открытия продаж билетов на сайте, в приложении, чат-боте и в кассах ", — подытожили в УЗ.

"Укрзализныця" обновляет пассажирский подвижной состав

"Укрзализныця" активно работает над обновлением пассажирского подвижного состава. Сейчас в Украине продолжается строительство очередной партии из 66 новых пассажирских вагонов.

В новой партии будут представлены купейные вагоны, вагоны СВ, четыре специализированных вагона для лиц с инвалидностью, а также плацкартные вагоны.

Все они будут иметь базовый набор современных удобств: кондиционеры, вакуумные туалеты, пеленальные столики, качественное управляемое освещение, розетки и порты USB/Type-C, кофемашины и системы видеонаблюдения.

Напомним, согласно госбюджету-2025, принятому 19 ноября Верховной Радой, на развитие инфраструктуры украинских железных дорог и обновление парка пассажирских вагонов выделено более 7 млрд грн. В частности, на закупку пассажирских вагонов предусмотрено 4,42 млрд. грн.