"Укрзализныця" временно меняет маршрут в Каменец-Подольский и увеличивает количество поездов в Трускавец и Львов

"Укрзализныця" изменила маршрут поезда №139/140 Киев — Каменец-Подольский и назначила дополнительные рейсы в Трускавец и Львов.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Изменение маршрута

Отмечается, что из-за ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры временно меняется маршрут поезда №139/140 Киев — Каменец-Подольский.

Поезд №139/140 Киев — Каменец-Подольский на период ремонтных работ с 26 ноября по 8 декабря будет следовать по маршруту Киев — Хмельницкий.

В сутки 25 ноября поезд №139/140 будет направляться на станцию Гречаны — отправляться из Киева в 23:32 и прибывать на станцию Гречаны в 05:47.

Поезд №139/140 будет отправляться из Киева в период 26 ноября — 7 декабря в 23:32 и прибывать в Хмельницкий в 6:04.

С Хмельницкого поезд будет отправляться с 27 ноября по 8 декабря в 22:45 и прибывать в Киев в 5:20.

Дополнительные поезда

Также "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд №159/160 Киев — Трускавец. Поезд будет отправляться из Киева 30 ноября и 7 декабря в 10:18 и прибывать в Трускавец в 19:35.

В обратном направлении из Трускавца поезд будет отправляться в те же даты в 8:52 и прибывать в столицу в 18:10.

Кроме того, дополнительный рейс поезда №191/192 Киев-Львов будет отправляться из столицы 1 и 8 декабря в 08:18 и прибывать во Львов в 14:59. В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты в 14.14 и прибывать в Киев в 21.33.

Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-ботах и кассах железнодорожных вокзалов.

Заметим, в октябре железная дорога перевезла 2,3 млн пассажиров. Это на 100 тысяч. пассажиров больше, чем в сентябре, когда традиционно наблюдается спад в динамике пассажирских перевозок по сравнению с летним сезоном.