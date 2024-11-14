- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрзализныця" временно меняет маршрут в Каменец-Подольский и увеличивает количество поездов в Трускавец и Львов
"Укрзализныця" изменила маршрут поезда №139/140 Киев — Каменец-Подольский и назначила дополнительные рейсы в Трускавец и Львов.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Изменение маршрута
Отмечается, что из-за ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры временно меняется маршрут поезда №139/140 Киев — Каменец-Подольский.
Поезд №139/140 Киев — Каменец-Подольский на период ремонтных работ с 26 ноября по 8 декабря будет следовать по маршруту Киев — Хмельницкий.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В сутки 25 ноября поезд №139/140 будет направляться на станцию Гречаны — отправляться из Киева в 23:32 и прибывать на станцию Гречаны в 05:47.
Поезд №139/140 будет отправляться из Киева в период 26 ноября — 7 декабря в 23:32 и прибывать в Хмельницкий в 6:04.
С Хмельницкого поезд будет отправляться с 27 ноября по 8 декабря в 22:45 и прибывать в Киев в 5:20.
Дополнительные поезда
Также "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд №159/160 Киев — Трускавец. Поезд будет отправляться из Киева 30 ноября и 7 декабря в 10:18 и прибывать в Трускавец в 19:35.
В обратном направлении из Трускавца поезд будет отправляться в те же даты в 8:52 и прибывать в столицу в 18:10.
Кроме того, дополнительный рейс поезда №191/192 Киев-Львов будет отправляться из столицы 1 и 8 декабря в 08:18 и прибывать во Львов в 14:59. В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты в 14.14 и прибывать в Киев в 21.33.
Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-ботах и кассах железнодорожных вокзалов.
Заметим, в октябре железная дорога перевезла 2,3 млн пассажиров. Это на 100 тысяч. пассажиров больше, чем в сентябре, когда традиционно наблюдается спад в динамике пассажирских перевозок по сравнению с летним сезоном.