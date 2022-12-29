"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда из Киева в Харьков перед новогодними праздниками

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда №104 Киев – Харьков и №103 Харьков – Киев на 30 декабря.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что такое решение принято, чтобы удовлетворить спрос пассажиров на поездки по железной дороге накануне праздников.

Так, поезд №104 отправится из Киева 30 декабря в 9:40 и прибудет в Харьков в 17:15. Из Харькова поезд №103 отправится 30 декабря в 10:48 и прибудет в Киев в 18:41.

Билеты уже доступны для покупки в приложении или на сайте компании.

Напомним, из-за частичных обесточений в Донецкой, Харьковской, Сумской, Киевской, Львовской и Житомирской некоторые поезда "Укрзализныци" следуют с опозданием.