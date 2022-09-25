"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд "Киев – Запорожье" через Кривой Рог

АО “Укрзализныця” назначает ежедневный дополнительный ночной скорый поезд №276/275 Киев — Запорожье через Кривой Рог.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что обратный рейс будет удобен жителям Никополя и Марганца, где эвакуационные потоки до сих пор активны, ведь посадка будет осуществляться днем.

Первый рейс поезда назначен на 28 сентября. Из Киева он будет отправляться в 21.36. В Кривой Рог будет прибывать в 07:12. В Запорожье – 11:55.

Обратно поезд будет курсировать с 29 сентября. Будет отправляться из Запорожья в 14:35, Марганца - 16:16, Никополя - 16:57, Кривого Рога - 20:25. В Киев прибудет в 05:48.

"Полный перечень остановок и расписание уже есть на сайте, а билеты - конечно же, в приложении и чат-боте", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Напомним, АО "Укрзализныця" продолжает восстанавливать железнодорожное сообщение с Харьковщиной.

Так, с 19 сентября уже курсируют поезда сообщением Харьков – Дергачи и Харьков – Чугуев.

А с 15 сентября начал курсировать поезд между Харьковом и Балаклеей.