- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд "Киев – Запорожье" через Кривой Рог
АО “Укрзализныця” назначает ежедневный дополнительный ночной скорый поезд №276/275 Киев — Запорожье через Кривой Рог.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что обратный рейс будет удобен жителям Никополя и Марганца, где эвакуационные потоки до сих пор активны, ведь посадка будет осуществляться днем.
Первый рейс поезда назначен на 28 сентября. Из Киева он будет отправляться в 21.36. В Кривой Рог будет прибывать в 07:12. В Запорожье – 11:55.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Обратно поезд будет курсировать с 29 сентября. Будет отправляться из Запорожья в 14:35, Марганца - 16:16, Никополя - 16:57, Кривого Рога - 20:25. В Киев прибудет в 05:48.
"Полный перечень остановок и расписание уже есть на сайте, а билеты - конечно же, в приложении и чат-боте", - подчеркнули в "Укрзализныце".
Напомним, АО "Укрзализныця" продолжает восстанавливать железнодорожное сообщение с Харьковщиной.
Так, с 19 сентября уже курсируют поезда сообщением Харьков – Дергачи и Харьков – Чугуев.
А с 15 сентября начал курсировать поезд между Харьковом и Балаклеей.