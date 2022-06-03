"Укрзализныця" запускает поезд из Запорожья в Польшу

"Укрзализныця" назначила с 11 июня новый поезд №32/31, соединивший Запорожье с польским Перемышлем (Пшемыслем). Об этом идет речь в сообщении госкомпании.

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Причиной появления нового маршрута называется "увеличенный спрос пассажиров на возвращение в Украину". Рейс из Запорожья будет отправляться в 15:30, останавливаться в Днепре в 17:33 и прибывать в Перемышль в 12:50 на следующий день.

Из Перемышля поезд будет отправляться в 16:00 (первый рейс - соответственно 12 июня), будет останавливаться в Днепре в 13:26 и будет прибывать в Запорожье в 15:51.

Маршрут поезда будет проходить через Львов, Бердичев, Смелу (станцию имени Шевченко), Знаменку, Белую Церковь, Каменское и Днепр. Вагоны в поезде – купейные и класса люкс. Билеты, как и на другие поезда в Перемышль, можно будет купить онлайн.

Напомним, что также с 11 июня будет запущен удобный ночной поезд №53/54 Киев – Перемышль. При этом пассажиры этого рейса будут иметь удобную пересадку на поезда, которые курсируют в другие города Польши и в Австрию.

Отметим также, что с мая УЗ запустила поезд из Киева в польский Хелм. Это направление удобно использовать для пересадки на поезд в Варшаву или с него.