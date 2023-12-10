"Укрзализныця" запускает зимнее путешествие на ретропоезде самой длинной узкоколейкой в Европе

В канун рождественских праздников АО "Укрзализныця" 16 декабря запускает зимнее путешествие по самой длинной узкоколейке в Европе во главе с настоящим 70-летним паровозом.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"В канун рождественских праздников приглашаем погрузиться в зимнюю сказку и проехаться по живописному заснеженному Подолью на ретропоезде под тягой старинного немецкого паровоза из прошлого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе поезда столичная легенда, «гастроллер» из Киевской детской железной дороги — паровоз Гр-336 (1951) и четыре пассажирских вагона Pafawag польского производства (1960).

"В программе – путешествие по самой длинной узкоколейке в Европе, культурно-художественная программа от Гайворонского городского совета, горячий и вкусный обед на берегу могущественного Южного Буга, благотворительная ярмарка в поддержку наших отважных ВСУ, возможность проехаться на единственном в Украине автомобиле, ездящем по рельсам! Хорошее настроение и яркие впечатления гарантированы!", - рассказали в УЗ.

Там добавили, что билеты на ретропоезд уже доступны в мобильном приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-ботах Укрзализныци и в кассах вокзалов.

Ищите поезда сообщением:

№851 Гайворон - Бершадь,

№852 Бершадь - Гайворон,

№854 Гайворон — Хащеватое,

№853 Хащеватое — Гайворон.

Средняя стоимость билета на ретропоезд в одном направлении – 116 грн для взрослых и 87 грн для детей до 14 лет.

Традиционно для удобного доезда в начальную точку и возвращение домой назначаем курсирование беспересадочных прицепных вагонов сообщением Киев - Гайворон и Львов - Гайворон.

Отправление поездов из Киева и Львова вечером 15 декабря, из Гайворона назад - вечером 16 декабря. Билеты на трансфер уже в продаже на официальных веб-ресурсах Укрзализныци.

"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда на новогодние праздники

АО "Укрзализныця" в связи с повышенным спросом назначило дополнительные поезда в направлении Львова, Мукачево и Одессы на рождественские и новогодние праздники.

Во вторник, 5 декабря, Укрзализныця открыла продажу на ряд поездов к горам из разных уголков Украины на рождественско-новогодние праздники.

Также "Укрзализныця" возобновляет рейсы скоростного поезда Интерсити+ №743 сообщением Киев — Славское, известное как "Лыжный экспресс". Поезд начнет курсировать с 21 декабря, но билеты доступны в продаже уже с 3 декабря.