- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
"Укрзализныця" завершила модернизацию пятого электропоезда
"Укрзализныця" на собственных мощностях завершила модернизацию очередного электропоезда, известного как "Хомяк". Это уже пятый электропоезд, отремонтированный с начала года.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Согласно сообщению, обновленная "электричка" будет курсировать во Львовской области.
Во время модернизации поезда железнодорожники выполнили следующие работы:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- Капитально отремонтировали электродвигатели.
- Установили новые колесные пары, вспомогательные машины, тормозное и электрооборудование.
- Восстановили кузов поезда и внутреннее салонное оборудование.
- Заменяли сиденья на мягкие комфортабельные диваны.
- Установили светодиодное освещение.
- Смонтировались новые перегородки салона.
Поезд после ремонта также адаптирован для нужд маломобильных групп пассажиров. В частности, обустроены места для людей с инвалидностью и пассажиров с детьми, а также предусмотрены места для удобной перевозки велосипедов.
Добавим, что "Укрзализныця" впервые модернизировала такую электричку в конце 2022 года. Тогдашний голова УЗ Александр Камышин отметил, что ЭПЛ9Т " Хомяк" является новейшей электричкой из имеющихся в парке моделей.
Она выпущена в 2004 году, тогда как проходящие модернизацию другие электрички "Укрзализныци" старше 30 лет.