"Укрзализныця" завершила модернизацию пятого электропоезда

"Укрзализныця" на собственных мощностях завершила модернизацию очередного электропоезда, известного как "Хомяк". Это уже пятый электропоезд, отремонтированный с начала года.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, обновленная "электричка" будет курсировать во Львовской области.

Во время модернизации поезда железнодорожники выполнили следующие работы:

Капитально отремонтировали электродвигатели.

Установили новые колесные пары, вспомогательные машины, тормозное и электрооборудование.

Восстановили кузов поезда и внутреннее салонное оборудование.

Заменяли сиденья на мягкие комфортабельные диваны.

Установили светодиодное освещение.

Смонтировались новые перегородки салона.

Поезд после ремонта также адаптирован для нужд маломобильных групп пассажиров. В частности, обустроены места для людей с инвалидностью и пассажиров с детьми, а также предусмотрены места для удобной перевозки велосипедов.

Добавим, что "Укрзализныця" впервые модернизировала такую электричку в конце 2022 года. Тогдашний голова УЗ Александр Камышин отметил, что ЭПЛ9Т " Хомяк" является новейшей электричкой из имеющихся в парке моделей.

Она выпущена в 2004 году, тогда как проходящие модернизацию другие электрички "Укрзализныци" старше 30 лет.