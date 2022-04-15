В Чернигов впервые со времени разблокировки прибыл поезд

Впервые с момента деоккупации Чернигова в город прибыл поезд. Им в город доставили гуманитарную помощь.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

С 15 апреля в Чернигове возобновляют железнодорожное сообщение — впервые с момента деоккупации Чернигова в город прибыл поезд. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Поезд приехал без пассажиров, но привез в город гуманитарную помощь в сопровождении руководства "Укрзалізниці". На обратном пути поезд повезет первых пассажиров.

"Наличие налаженного железнодорожного сообщения Чернигова и Киева сегодня особенно важно, ведь это поможет обеспечить пострадавший в результате действий россиян город гуманитарной помощью", — говорится в сообщении.

Кроме того, в центре отметили, что уже завтра жители Чернигова смогут поехать этим поездом в Киев.

Напомним, сегодня, 15 апреля, российские войска открыли огонь из минометов по позициям украинских пограничников в Черниговской области.

Ранее, 4 апреля, открылось автомобильное движение из Киева в Чернигов и обратно. Еще раньше в Чернигове российские военные разбомбили автомобильный мост через Десну, соединявший город с Киевом.