В Черниговской области завершают строительство мостового комплекса через Десну: когда возобновят движение (ФОТО)

Компания "Автострада" в Черниговской области завершает строительство мостового комплекса через реку Десна. Движение второй очередь планируют возобновить в середине октября.

Об этом сообщил основатель компании "Автострада" Максим Шкиль.

Он отметил, что уже почти 2 года продолжается строительство одного из крупнейших объектов компании – 628 метрового мостового комплекса.

Как подчеркнул Шкиль, только на проектирование таких объектов уходит несколько лет. Но специалисты компании разработали проект моста через 5 месяцев.

"Многие технические решения принимались вместе проектантами и строителями непосредственно во время строительства. Продумана каждая деталь — от стеклянных панно на мачтах освещения с изображением исторических памятников древнего Чернигова до удобных транспортных развязок, подземных переходов, велодорожек, проездов для маломобильных групп населения" подчеркнул Шкиль.

Он пояснил, что поскольку Десна — судоходная река с высоким уровнем воды, строителям, прежде всего, нужно было обеспечить соответствующий габарит моста по ширине и высоте.

Потому 106-метровый прогон над руслом реки сделали металлическим без опор в воде. Монтаж таких прогонов в русле реки специалисты провели методом надвигания.

"Это сложный и уникальный процесс, с точки зрения всех технических решений — элементы металлической конструкции заранее монтировались и сваривались на уборочном стапеле. Надвижение осуществлялось с помощью двух мощных гидравлических домкратов, толкавших конструкции вперед на уже готовые опоры", — рассказал Шкиль.

По его словам, балки 106-метрового прогона над руслом реки изготовлены из последней довоенной партии стали металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Шкиль добавил, что при строительстве прогонов моста над берегами специалисты использовали метод постнапряжения, поэтому такая конструкция более устойчива к трещинным образованиям, имеет меньший вес, более долговечна и эстетична.

Сейчас строители наносят гидроизоляцию на проезжую часть и готовятся к устройству гусасфальта, что в отличие от традиционной асфальтобетонной смеси имеет более высокую износостойкость, прочность, полностью водонепроницаем, поэтому соответственно и будет служить значительно дольше.

Параллельно асфальтируют подъездные пути к мосту, ставят бордюрный камень и выполняют работы по безопасности движения — монтируют перильное и барьерное ограждение, устанавливают архитектурное освещение.

Как сообщил Шкиль, завершение работ и пуск движения второй очереди планируется 15 октября 2024 года.

Стоит отметить, что мост в Чернигове был разрушен в марте 2022 года. В апреле 2022 года, сразу после увольнения Черниговщины, компания "Автострада" начала восстанавливать инфраструктуру области. За этот год компания расчистила сотни километров дорог, обеспечила проезды по основным трассам, в частности М01, М02 и Р69.

Новый мост через Десну будет длиннее предыдущего на 56 метров, его длина составит 628 м.

Также мост будет иметь четыре полосы движения, а не две. Стоимость строительства нового моста составит 4,8 миллиарда гривен.

15 мая в Чернигове открыли движение в первую очередь нового моста с киевской трассы через Десну.