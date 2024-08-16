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В Черниговской области завершают строительство мостового комплекса через Десну: когда возобновят движение (ФОТО)
Компания "Автострада" в Черниговской области завершает строительство мостового комплекса через реку Десна. Движение второй очередь планируют возобновить в середине октября.
Об этом сообщил основатель компании "Автострада" Максим Шкиль.
Он отметил, что уже почти 2 года продолжается строительство одного из крупнейших объектов компании – 628 метрового мостового комплекса.
Как подчеркнул Шкиль, только на проектирование таких объектов уходит несколько лет. Но специалисты компании разработали проект моста через 5 месяцев.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Многие технические решения принимались вместе проектантами и строителями непосредственно во время строительства. Продумана каждая деталь — от стеклянных панно на мачтах освещения с изображением исторических памятников древнего Чернигова до удобных транспортных развязок, подземных переходов, велодорожек, проездов для маломобильных групп населения" подчеркнул Шкиль.
Он пояснил, что поскольку Десна — судоходная река с высоким уровнем воды, строителям, прежде всего, нужно было обеспечить соответствующий габарит моста по ширине и высоте.
Потому 106-метровый прогон над руслом реки сделали металлическим без опор в воде. Монтаж таких прогонов в русле реки специалисты провели методом надвигания.
"Это сложный и уникальный процесс, с точки зрения всех технических решений — элементы металлической конструкции заранее монтировались и сваривались на уборочном стапеле. Надвижение осуществлялось с помощью двух мощных гидравлических домкратов, толкавших конструкции вперед на уже готовые опоры", — рассказал Шкиль.
По его словам, балки 106-метрового прогона над руслом реки изготовлены из последней довоенной партии стали металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Шкиль добавил, что при строительстве прогонов моста над берегами специалисты использовали метод постнапряжения, поэтому такая конструкция более устойчива к трещинным образованиям, имеет меньший вес, более долговечна и эстетична.
Сейчас строители наносят гидроизоляцию на проезжую часть и готовятся к устройству гусасфальта, что в отличие от традиционной асфальтобетонной смеси имеет более высокую износостойкость, прочность, полностью водонепроницаем, поэтому соответственно и будет служить значительно дольше.
Параллельно асфальтируют подъездные пути к мосту, ставят бордюрный камень и выполняют работы по безопасности движения — монтируют перильное и барьерное ограждение, устанавливают архитектурное освещение.
Как сообщил Шкиль, завершение работ и пуск движения второй очереди планируется 15 октября 2024 года.
Стоит отметить, что мост в Чернигове был разрушен в марте 2022 года. В апреле 2022 года, сразу после увольнения Черниговщины, компания "Автострада" начала восстанавливать инфраструктуру области. За этот год компания расчистила сотни километров дорог, обеспечила проезды по основным трассам, в частности М01, М02 и Р69.
Новый мост через Десну будет длиннее предыдущего на 56 метров, его длина составит 628 м.
Также мост будет иметь четыре полосы движения, а не две. Стоимость строительства нового моста составит 4,8 миллиарда гривен.
15 мая в Чернигове открыли движение в первую очередь нового моста с киевской трассы через Десну.