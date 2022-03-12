В Италии арестовали супердорогую яхту российского олигарха Мельниченко

Сотрудники финансовой полиции Италии арестовали яхту Sy A, которая принадлежит российскому олигарху Андрею Мельниченко.

Как сообщает La Repubblica, арест судна последовал вслед за введением против российского бизнесмена санкций Европейского Союза.

По информации издания, стоимость яхты, которая находится на хранении в порту Триеста, составляет около 530 млн евро.

Sy A является самой большой частной парусной моторной яхтой в мире – ее длина составляет 143 метра, а ширина достигает 25 метров.

Напомним, 9 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций ЕС против России — в санкционный список попали еще 160 россиян, в том числе олигархи и члены Совета Федерации РФ.

Одной из причин введения санкций стало участие бизнесменов во встрече с президентом Владимиром Путиным 24 февраля, после начала войны в Украине.

По данным СМИ, Мельниченко принадлежит к самому влиятельному кругу российских предпринимателей, имеющих тесные связи с российским правительством.