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Категория
Транспорт
Дата публикации

В Киеве частично остановили движение по красной линии метро

В Киеве частично остановили движение по красной линии метро

В метро столицы вечером 26 мая остановили движение поездов по красной линии между станциями “Академгородок” – “Арсенальная”.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Известно, что движение приостановили по техническим причинам. В КМДА обещают вскоре сообщить о восстановлении курсирования поездов. 

Напомним, Киевский городской совет возобновил в столице оплату за проезд в общественном транспорте. С 16 мая снова работает электронная система оплаты проезда в общественном транспорте.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан