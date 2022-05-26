В Киеве частично остановили движение по красной линии метро

В метро столицы вечером 26 мая остановили движение поездов по красной линии между станциями “Академгородок” – “Арсенальная”.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Известно, что движение приостановили по техническим причинам. В КМДА обещают вскоре сообщить о восстановлении курсирования поездов.

Напомним, Киевский городской совет возобновил в столице оплату за проезд в общественном транспорте. С 16 мая снова работает электронная система оплаты проезда в общественном транспорте.

Фото: ua.depositphotos.com