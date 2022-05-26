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В Киеве частично остановили движение по красной линии метро
В метро столицы вечером 26 мая остановили движение поездов по красной линии между станциями “Академгородок” – “Арсенальная”.
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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Известно, что движение приостановили по техническим причинам. В КМДА обещают вскоре сообщить о восстановлении курсирования поездов.
Напомним, Киевский городской совет возобновил в столице оплату за проезд в общественном транспорте. С 16 мая снова работает электронная система оплаты проезда в общественном транспорте.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Фото: ua.depositphotos.com