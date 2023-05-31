В Киеве и регионе появились терминалы для покупки билетов: на каких станциях можно ими воспользоваться

"Укрзализныця" установила на 9 станциях в Киеве и регионе терминалы для покупки билетов на пригородные поезда.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Теперь пассажиры могут удобно покупать проездные билеты и билеты на перевозку ручной клади (багажа), велосипедов, домашних любимцев на все направления пригородного сообщения Юго-Западной железной дороги на Пригородном вокзале станции Киев-Пасс., на Северной платформе и станциях Дарница, Выдубичи, Ирпень, Святошино, Тарасовка и Вишневое", - говорится в сообщении.

Как рассчитаться за билеты

Рассчитаться за эти билеты можно картой любого банка или любыми средствами с NFC-модулем.

Валидация билетов происходит стандартным образом – сканированием на турникетных комплексах и предъявлением билета контроллеру в поезде.

Напомним, еще в марте стало известно, что "Укрзализныця" начала устанавливать автоматы по продаже ж/д билетов.