- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
В Киеве в метро не работает сервис оплаты банковскими картами на турникетах
Сегодня, 28 июля, в киевском метрополитене по техническим причинам временно не работает сервис оплаты банковскими картами на турникетах.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"В метро временно не работает сервис оплаты банковскими картами на турникетах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты Ощадбанка проводят необходимые работы для устранения неисправности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Пассажиров метрополитена просят воспользоваться альтернативными способами оплаты.
Отметим, в Киеве 28 июля возобновили работу вестибюля двух станций метрополитена, а именно: вестибюль №2 станции "Академгородок" и вестибюль №1 станции "Дарница".