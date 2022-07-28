В Киеве в метро не работает сервис оплаты банковскими картами на турникетах

Сегодня, 28 июля, в киевском метрополитене по техническим причинам временно не работает сервис оплаты банковскими картами на турникетах.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В метро временно не работает сервис оплаты банковскими картами на турникетах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Ощадбанка проводят необходимые работы для устранения неисправности.

Пассажиров метрополитена просят воспользоваться альтернативными способами оплаты.

Отметим, в Киеве 28 июля возобновили работу вестибюля двух станций метрополитена, а именно: вестибюль №2 станции "Академгородок" и вестибюль №1 станции "Дарница".