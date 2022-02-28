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Категория
Транспорт
Дата публикации

В Киеве водителей на полосе общественного движения будут воспринимать как диверсантов — КГГА

В Киеве водителей на полосе общественного движения будут воспринимать как диверсантов
В Киеве водителей на полосе общественного движения будут воспринимать как диверсантов

В Киеве водителей, которые занимают полосу общественного движения, будут воспринимать как диверсантов. Реагировать будут соответствующе.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"К сведению водителей! Занимать полосу общественного транспорта строго-настрого запрещено! Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим", — отметили в КГГА.

Пользоваться полосой общественного транспорта могут: авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи!

"Город живет в условиях военного положения. Сохраняйте спокойствие и не подвергайте себя опасности", — заявили в КГГА.

Напомним, в Киевской облгосадминистрации назвали самые опасные дороги области. Самыми опасными направлениями в Киевской области являются Житомирская трасса, Буча –  Ирпень –Гостомель, а также к небезопасным относится территория возле Дымера в Вышгородском районе.

Автор:
Светлана Манько