В Киеве возобновила работу станция метро "Кловская"

В метро Киева снова осуществляют посадку и высадку пассажиров на станции "Кловская", интервал движения поездов сокращен.

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Об этом 16 мая сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба горсовета.

"На всех линиях интервал составляет 5-7 минут в час пик, 10-15 минут в другое время", – рассказал он.

Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей для укрытия, поэтому в случае воздушной тревоге движение на открытых участках приостанавливается.

Напомним, Киевский городской совет планирует возобновить в столице оплату за проезд в общественном транспорте. Известно, что 16 мая возобновила работу электронная система оплаты проезда в общественном транспорте