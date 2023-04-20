ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Транспорт
Дата публикации

В киевском метро перестали действовать банковские карты

В киевском метро перестали действовать банковские карты

На станциях метрополитена в Киеве по техническим причинам временно недоступна оплата проезда по банковской карте.

Об этом сообщает КГГА.

Также не работают мобильные приложения ApplePay и GooglePay, все остальные средства оплаты проезда работают в обычном режиме.

Оплатить проезд можно транспортной картой, qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой", бумажным qr-билетом.

Специалисты пытаются как можно быстрее решить проблему. О возобновлении возможности оплаты проезда бесконтактной картой и приложениями КГГА сообщит дополнительно.

Напомним, 21 апреля на 12 станциях киевского метрополитена профессиональные медики будут обучать медицинской помощи, приобщиться к тренингам сможет каждый желающий.

Автор:
Михаил Шилин