В киевском метро перестали действовать банковские карты

На станциях метрополитена в Киеве по техническим причинам временно недоступна оплата проезда по банковской карте.

Об этом сообщает КГГА.

Также не работают мобильные приложения ApplePay и GooglePay, все остальные средства оплаты проезда работают в обычном режиме.

Оплатить проезд можно транспортной картой, qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой", бумажным qr-билетом.

Специалисты пытаются как можно быстрее решить проблему. О возобновлении возможности оплаты проезда бесконтактной картой и приложениями КГГА сообщит дополнительно.

Напомним, 21 апреля на 12 станциях киевского метрополитена профессиональные медики будут обучать медицинской помощи, приобщиться к тренингам сможет каждый желающий.