В метро Харькова снова заработали все эскалаторы

С 26 октября эскалаторы на всех станциях метро Харькова входят в обычный режим работы. Их остановили неделю назад с целью экономии электроэнергии.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Сегодня мы нашли способ включить эскалаторы на станциях метрополитена, не нарушив общий баланс потребления электричества", - отметил мэр.

Он подчеркнул, что это не означает, что энергетический кризис, который создает российский агрессор, преодолен.

Терехов обратился к харьковчанам с призывом экономить электроэнергию.

"Прошу вас – ответственно отнеситесь к потреблению электроэнергии. Нам необходимо экономить электричество. Экономить дома, на работе, в местах общественного пользования, на производствах, в магазинах, на рынках", – подчеркнул Терехов.

Напомним, коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" 20 октября отключило работу всех эскалаторов, за исключением работающих на подъем эскалаторов на двух самых глубоких станциях "Площадь Конституции" и "Пушкинская".