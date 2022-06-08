В Мининфраструктуры заявили о финансовых гарантиях железной дороге и морским перевозчикам на Дунае

Кабинет Министров выделил Мининфраструктуры 250 млн грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности судоходства в акватории украинских портов в Дунайском регионе и перевозок железнодорожным транспортом.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры с ссылкой на министра Александра Кубракова.

"Благодаря принятому решению, перевозчики, которым отказали в страховании рисков, смогут получить необходимые финансовые гарантии. Ожидаем, что благодаря этому мы сможем существенно нарастить объемы перевозок", — цитирует пресс-служба слова министра.

Кубраков добавил, что этим решением министерство берет на себя часть риска, чтобы стимулировать компании предоставлять иностранные суда и подвижной железнодорожный состав для увеличения перевозок.

Кроме этого, в министерстве сообщили, что средства будут храниться на отдельном эскроу-счете Министерства инфраструктуры Украины и, в случае необходимости, будут предоставляться для возмещения ущерба, причиненного в результате агрессии России против Украины.

Воспользоваться таким механизмом смогут:

владельцы и/или операторы подвижного состава, находящегося на территории Украины и допущенные к обороту по железным дорогам колеи европейского стандарта (1435 миллиметров),

фрахтователи, операторы и/или владельцы морских судов и судов внутреннего плавания, которые находятся в акватории украинских портов в Дунайском регионе и ходят под флагом Украины или под флагами иностранных государств.

В министерстве добавили, что завершается работа над согласованием всех деталей механизма страхования, чтобы процесс предоставления гарантий был максимально прозрачным и понятным

Напомним, аналогичный механизм страхования рисков Министерство инфраструктуры инициировало в феврале для обеспечения безопасности авиаперелетов. Благодаря ему перевозчики смогли в дальнейшем выполнять авиарейсы внутри страны и другие направления накануне полномасштабного вторжения России.