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Транспорт
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В МИУ призвали украинских и мировых судовладельцев отказаться от сотрудничества с компаниями, связанными с Россией

В МИУ призвали украинских и мировых судовладельцев отказаться от сотрудничества с компаниями, связанными с Россией
В МИУ призвали украинских и мировых судовладельцев отказаться от сотрудничества с компаниями, связанными с Россией

Отказ от сотрудничества с российскими компаниями в сфере судоходства станет одним из рычагов влияния, которые заставят Россию ответить за агрессию против Украины.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

В частности, в ведомстве призвали судовладельцев и судоходные компании, чьи суда ходят под флагом Украины или других стран, не получать какие-либо услуги от компаний, владельцами, акционерами или бенефициарами которых являются граждане Российской Федерации, зарегистрированные в РФ юридические лица или лица, попавшие под украинские санкции.

"Только совместными усилиями украинцев и наших международных партнеров мы сможем заставить Россию ответить за все человеческие смерти, вызванные проявлением невиданной в ХХІ веке агрессии",  подчеркнули в МИУ.

Там напомнили, что ранее, в связи с нарушением Россией положений международного права, Украиной было запрещено нахождение во внутренних водах и заход в порты судов под флагом Российской Федерации или судов, связанных с российскими физическими и юридическими лицами.

Автор:
Светлана Манько