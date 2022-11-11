В Полтавской области возобновили капитальный ремонт моста через Сулу

В Кременчугском районе возобновили работы по капитальному ремонту через реку Сулу после нескольких месяцев перерыва, вызванного войной.

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Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"В области восстановили капитальный ремонт моста через Сулу в Кременчугском районе. Длина сооружения – 214 метров. Это часть дороги Н-08 Борисполь – Мариуполь и важная транспортная артерия между севером, центром и югом Украины", – отметил Лунин.

По его словам, проезд закрыт для транспорта, но дорожники работают, чтобы как можно быстрее его восстановить. Это приоритетная задача.

Лунин напомнил, что мост построен 60 лет назад. До начала ремонта постройка была в аварийном состоянии.

"Завершить работы на объекте планировали еще в сентябре, однако из-за полномасштабного вторжения РФ их приостановили. Сейчас они возобновлены, работают бригады", - отметил Лунин.

Напомним, в Сумской области был восстановлен один из крупнейших в регионе мостов через Десну, который взорвали, чтобы остановить наступление российских оккупантов.

Также 3 ноября был открыт проезд в обе стороны на мосту в Стоянке Киевской области на трассе М-06 Киев – Чоп. Этот мост по Житомирской трассе стал препятствием для оккупантов во время наступления на Киев в феврале.