В Ровно открывает сезон детская железная дорога

Ровенская детская железная дорога с 25 июня открывает летний сезон. Как говорится в сообщении "Укрзализныци", поезд будет отправляться от станции Партизанская каждый час.

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"Всех посетителей ждет увлекательное путешествие по узкоколейке от центра города к зоне отдыха на озере Басов Кут. Всю работу выполняют юные железнодорожники", - отмечают в госкомпании.

Железная дорога будет работать для посетителей по субботам и воскресеньям с 10:00 до 16:00 до 1 октября. Стоимость билета в одну сторону составляет 14 гривен для детей и 21 гривню для взрослых.

В отличие от недавно возобновившей работу Киевской детской железной дороги, линия в Ровно не является кольцевой. Станция Партизанская расположена на центральной улице города Соборной, где та пересекает реку Устье.

Детская железная дорога проложена вдоль берега реки и доходит почти до улицы Басовкутской на юге города, преодолевая 2,5 километра. Линия имеет ширину колеи 750 мм, открыта она была в 1949 году.