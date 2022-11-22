В столице борются с гололедом. Задействовали более 500 работников "зеленстроя"

На сегодняшний день в столице для борьбы с гололедицей задействовали 192 единиц техники "Киевавтодора", а также 10 единиц другой техники и 526 работников "зеленстроев" и управляющих компаний, сообщили в КГГА.

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"Обработку узких тротуаров, остановок общественного транспорта, лестницы выполняли 153 работника в составе 27 бригад по ручной уборке. Днем дорожники увеличат количество работников и техники, которая будет обрабатывать улицы", – говорится в сообщении.

За сегодняшний день использовано 9,6 тонн противогололедной смеси. Также к уборке улиц привлечены 2700 работников и 11 единиц техники управляющих компаний.

"Сложные метеоусловия будут сохраняться в течение дня. Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, не парковаться на обочинах дорог, чтобы не мешать уборочной технике", – попросили в КГГА.

Пешеходов попросили осторожничать и не забывать носить фликеры в темное время суток.

Напомним, что средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) 2022/2023 года в Украине ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов.