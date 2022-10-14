В Сумской области восстановили мост, который взорвали в начале войны

В Сумской области восстановили еще один мост - его взорвали военные у Конотопа в начале российского вторжения, чтобы помешать врагу продвинуться вглубь страны.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Восстановлен еще один мостовой переход на Конотопщине. В свое время нам пришлось его разрушить, чтобы остановить врага. И это удалось. Россияне увязли в местных болотах, где их быстро "отыскали" наши защитники и оставили навеки", - отметил Живицкий.

Он подчеркнул, что на мостовом переходе все починили, чтобы жители общины по-прежнему пользовались кратчайшим и удобным путем

По словам главы ОВА, быстро и качественно ремонт моста провела Государственная специальная служба транспорта, а средства на материалы выделила Поповская община.

Ранее в Сумской области ввели в эксплуатацию первый из 15 разрушенных в регионе в результате боевых действий мостов.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в результате войны в Украине повреждено или разрушено 305 мостов, почти 24 тысячи километров дорог, 6,3 тысячи километров железнодорожных путей.

Ранее сообщалось, что Украина получит 36 легкосборных мостов протяженностью от 23 до 46 метров от французской компании Matiere.