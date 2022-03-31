В Украине возобновили перерегистрацию транспортных средств

Услуга по перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи снова доступна. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

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"С сегодняшнего дня мы восстанавливаем эту услугу. В это тяжелое время следует максимально обеспечить доступ к государственным услугам. Потому что каждое такое действие — это наше "выстоим" для страны", — сказал заместитель министра Богдан Драпьятый.

В МВД отметили, что тысячи людей ежедневно обращались в сервисные центры с просьбой возобновить услугу по перерегистрация транспортных средств. Это связано с тем, что в ходе войны многие граждане остались без средств передвижения.

Украинцы также могут сдавать экзамены на категории С1, С, С1Э, СЭ, D1, D, D1E, DE. А тем, кто прошел обучение в автошколе, будет доступен теоретический экзамен на категорию В.

В будущем восстановят и ​​сдачу практического экзамена на дорогах общего пользования.

Ранее Кабмин утвердил правила, согласно которым автомобили, приобретенные или ввезенные в Украину, можно будет зарегистрировать в течение 90 дней после завершения военного положения.

28 февраля Кабинет министров также утвердил Постановление № 165, которое предусматривает остановку предоставления административных услуг на время военного положения в Украине.

Власти Киева также просят возобновить работу в столице сервисов по прокату велосипедов и электрических самокатов. Это поможет киевлянам передвигаться по городу на короткие дистанции.