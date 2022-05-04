В Украине заработала таможенная электронная декларация для гуманитарных грузов

С 4 мая заработала таможенная электронная декларация для гуманитарных грузов. Сервис поможет ускорить ввоз гуманитарного груза на территорию Украины и позволит снизить очереди в таможенных пунктах.

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Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Сервис поможет ускорить ввоз гуманитарного груза на территорию Украины и позволит снизить очереди в таможенных пунктах. Воспользоваться им можно по ссылке.

Граждане Украины, пользующиеся электронной подписью, BankID, MobileID, могут оформить Е-декларацию гуманитарного груза также через Единое окно Гостаможслужбы.

Иностранные граждане и граждане Украины, не пользующиеся вышеупомянутыми электронными сервисами, также могут заполнить заранее таможенную Е-декларацию для гуманитарного груза.

Все анкеты сразу попадают в базу данных Государственной таможенной службы Украины и дублируются декларантом на электронную почту.

После получения декларации ее нужно распечатать и подписать. Распечатанную и подписанную декларацию передают представителю таможни во время прохождения украинской границы.

Отметим, в Украине официально сделали бесплатной растаможку авто на период войны с Россией. Соответствующий закон подписан президентом Владимиром Зеленским, опубликован и уже вступил в силу.

Под действие закона попадает почти весь транспорт: легковые автомобили и кузова, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, грузовые автомобили.

Это привело к тому, что на польских пунктах большое количество желающих воспользоваться беспошлинным ввозом автомобилей создало огромные очереди.