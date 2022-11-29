В "Укрзализныце" назвали дату возобновления работы поездов Мукачево - Кошице

Поезда международного сообщения Мукачево – Чоп – Чьерна над Тисоу – Кошице (Словакия) возобновят ежедневно курсирование с 11 декабря. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

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Рейс №960/961 Кошице – Мукачево будет отправляться в 8:46 с прибытием в Мукачево в 14:00. В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:48 и прибывать в 18:17.

Рейс №962/963 Кошице - Мукачево будет отправляться в 11:46 и прибывать в Мукачево в 16:53. Обратно поезд будет стартовать в 18:16 и прибывать в конечный пункт в 21:33.

Через станцию Чоп в направлении Мукачево они будут проходить в 12:00 и 14:51, а при следовании к станции Кошице - в 16:13 и 19:26. Это позволит пассажирам делать пересадку, в частности, на поезд №60 Чоп – Киев (отправление из Чопа в 13:52, прибытие в Киев в 7:44) и №81 Ужгород – Киев (отправление из Чопа в 16:58, прибытие в Киев в 8:23).

Для пассажиров, следующих в Словакию, может быть удобной пересадка с поезда №45/46 Харьков – Ужгород (следует через Киев): он отправляется из Харькова в 13:43, а из Киева в 23:15, прибывая в Чоп в 14:18.

Билеты стоимостью от 363 гривен уже доступны в кассах вокзалов и непосредственно на борту поездов. Как отмечают в УЗ, это направление станет 13-м международным железнодорожным сообщением для украинцев.

Напомним, что железнодорожное сообщение Кошице – Мукачево уже функционировало до войны с Россией: оно было запущено в июне 2019 года, однако из-за пандемии Covid-19 оно было прервано и восстановлено с июля 2021 года. На линии, обслуживавшейся словацкой железной дорогой (Železničná spoločnosť Slovensko), курсировали рельсовые автобусы модели 813/913 Bageta.