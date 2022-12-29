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Категория
Транспорт
Дата публикации

В "Укрзализныце" предупредили о задержке поездов из-за обесточивания

В "Укрзализныце" предупредили о задержке поездов из-за обесточивания

Из-за частичных обесточений в Донецкой, Харьковской, Сумской, Киевской, Львовской и Житомирской некоторые поезда"Укрзализныци" следуют с опозданием.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

С задержкой более 30 минут следуют:

  • №7/8 Одесса — Харьков (+3 ч 30 мин);
  • №65/66 Умань — Харьков (+1 ч 25 мин);
  • №1/2 Харьков - Ивано-Франковск (+1 ч 03 мин);
  • №111/112 Киев - Изюм (+46 мин);
  • №11/12 Львов - Одесса (+43 мин);
  • №45/46 Харьков - Ужгород (+35 мин);
  • №61/62 Харьков - Одесса (+33 мин);
  • №129/130 Кременчуг - Ворохта (+30 мин).

"Резервные тепловозы работают, пассажиров из Интерсити+ в Краматорск мы пересаживаем в резервные вагоны дальнего сообщения под теплотягой. Ни одного отмененного рейса, продолжаем движение", - добавили в УЗ.

Автор:
Светлана Манько