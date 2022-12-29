В "Укрзализныце" предупредили о задержке поездов из-за обесточивания

Из-за частичных обесточений в Донецкой, Харьковской, Сумской, Киевской, Львовской и Житомирской некоторые поезда"Укрзализныци" следуют с опозданием.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

С задержкой более 30 минут следуют:

№7/8 Одесса — Харьков (+3 ч 30 мин);

№65/66 Умань — Харьков (+1 ч 25 мин);

№1/2 Харьков - Ивано-Франковск (+1 ч 03 мин);

№111/112 Киев - Изюм (+46 мин);

№11/12 Львов - Одесса (+43 мин);

№45/46 Харьков - Ужгород (+35 мин);

№61/62 Харьков - Одесса (+33 мин);

№129/130 Кременчуг - Ворохта (+30 мин).

"Резервные тепловозы работают, пассажиров из Интерсити+ в Краматорск мы пересаживаем в резервные вагоны дальнего сообщения под теплотягой. Ни одного отмененного рейса, продолжаем движение", - добавили в УЗ.