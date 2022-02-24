Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Транспорт
Дата публикации

В "Укрзализныце" сообщили об изменениях в маршрутах: какие рейсы задерживаются и изменили направление

В "Укрзализныце" сообщили об изменениях в маршрутах: какие рейсы задерживаются и изменили направление
Фото: Днепр инфо

"Укрзализныця" продолжает оперативно реагировать на события в стране и не останавливает движение, но отдельные направления претерпевают изменения.

Поезда не курсируют: 

  1. С и в Херсон, поезд 142 Львов-Бахмут меняет маршрут после ст. Сарны в направлении ст. Здолбунов.
  2. Рейсы 705 Киев-Перемышль и 716 Перемышль-Киев имеют задержку около 5 часов.

Из восточных регионов продолжаются эвакуационные рейсы, для этого мобилизованы максимум подготовленных и не задействованных в регулярных рейсах вагонов со всей страны.

В общей сложности железнодорожники эвакуировали уже более 8 тысяч украинцев из зоны боевых действий.

Напомним, что по состоянию на 12:00 24 февраля большинство пассажирских поездов, все поезда в Киев и столицу, а также поезда западного направления курсируют по графику. Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями.