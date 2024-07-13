В УЗ рассказали о самых экзотических вещах, которые пассажиры забывали в поездах

В январе-июне 2024 года пассажиры 8188 раз обращались в контакт-центр "Укрзализныци" с просьбами найти потерянные вещи — это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы продолжаем "коллекционировать" случаи поисков разных интересных вещей", - говорится в сообщении.

В этом году в топ находок попали следующие:

игрушечный олень 120 см высотой;

пакет с 8 палками колбасы;

торты;

паспорт на имплант;

ведро клубники;

смычок от скрипки в голубовато-бирюзовом полотенце.

"Многочисленные капы для зубов разных размеров и калибров уже перестали считать - их оставляют в поезде с невероятной регулярностью ", - отмечают в "Укрзализныце".

Список менее экзотических вещей, которые пассажиры любят оставить в память о себе в поезде, таков: кошельки, телефоны, зарядные устройства, ноутбуки, документы, часы, украшения и ключи.

Также пассажиров призвали в конце поездки тщательно проверять свои вещи.

"Поэтому перед окончанием поездки советуем посмотреть, на вверенном ли им месте все диадемы с бриллиантами, номерные знаки и лицензии на продажу алкоголя, которые можно было случайно оставить в поезде", - говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что если уж потеряли в поезде какую-то вещь, то нужно описать ее по форме, и специалисты оперативно помогут найти ее и вернуть.

Напомним, с 1 августа "Укрзализныця" добавляет женские купе еще на четырех рейсах дальнего сообщения, которые популярны именно для отдыха мам с детьми младшего возраста.

Также сообщалось, что за первые шесть месяцев 2024 года "Укрзализныця" обеспечила перевозку более 20,6 миллиона пассажиров в пригородном сообщении, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.