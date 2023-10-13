- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
В Харьковской области открыли модульный мост (ФОТО)
13 октября в Харьковской области открыли движение транспорта по новому модульному мосту, конструкции которого были переданы правительством Норвегии.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
Отмечается, что благодаря этому мосту удастся не только снова соединить населенные пункты, но и восстановить военную логистику на этом участке, путь которой раньше проходил через разрушенный мост.
Его начнут отстраивать сразу после перенаправления потока транспорта в новый.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Над строительством модульного моста работало Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
В целом, по данным Мининфраструктуры, с начала полномасштабного вторжения в Харьковской области разрушены 27 мостов и путепроводов.
"Со времени деоккупации Харьковщины Агентство восстановления уже построило 25 временных переправ возле разрушенных мостов и начало восстановление 18 мостов и ремонт еще 2. До конца года Агентство планирует начать работы еще на 4 искусственных сооружениях", - подчеркнули в Мининфраструктуре.
Ранее Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, Европейский инвестиционный банк и банк ЕС подписали грантовое соглашение о выделении более 50 млн евро для поддержки критической инфраструктуры и возведения временных мостов в пострадавших от войны регионах Украины.