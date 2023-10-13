В Харьковской области открыли модульный мост (ФОТО)

13 октября в Харьковской области открыли движение транспорта по новому модульному мосту, конструкции которого были переданы правительством Норвегии.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что благодаря этому мосту удастся не только снова соединить населенные пункты, но и восстановить военную логистику на этом участке, путь которой раньше проходил через разрушенный мост.

Его начнут отстраивать сразу после перенаправления потока транспорта в новый.

Над строительством модульного моста работало Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

В целом, по данным Мининфраструктуры, с начала полномасштабного вторжения в Харьковской области разрушены 27 мостов и путепроводов.

"Со времени деоккупации Харьковщины Агентство восстановления уже построило 25 временных переправ возле разрушенных мостов и начало восстановление 18 мостов и ремонт еще 2. До конца года Агентство планирует начать работы еще на 4 искусственных сооружениях", - подчеркнули в Мининфраструктуре.

Ранее Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, Европейский инвестиционный банк и банк ЕС подписали грантовое соглашение о выделении более 50 млн евро для поддержки критической инфраструктуры и возведения временных мостов в пострадавших от войны регионах Украины.