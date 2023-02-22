В Запорожье возобновляют работу сети электротранспорта: какие маршруты будут работать

В Запорожье с 23 февраля будет возобновлена работа большинства маршрутов общественного электротранспорта. Об этом сообщил в Telegram-канале секретарь городского совета – исполняющий обязанности мэра Анатолий Куртев.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Такое решение было принято советом обороны Запорожской области по согласованию с военными и представителями правоохранительных органов. По словам Куртева, количество электротранспорта на маршрутах будет увеличено с 14 до 70 единиц.

Таким образом, с четверга в областном центре будет работать шесть троллейбусных маршрутов (№№3, 8, 9, 11, 14, 17), шесть трамвайных (№№3, 10, 12, 14, 15, 16), а также девять автобусных (№№17, 18, 29, 39, 56, 59, 72, 86, 94).

Троллейбусные маршруты:

- №3 4-й Южный микрорайон – улица Песчаная

- №8 Симферопольское шоссе – Завод "Запорожкабель"

- №9 ДК ЗАлК – улица Седова

- №11 Арматурный завод – улица Седова

- №14 Симферопольское шоссе – Набережная

- №17 улица Седова – Бородинский микрорайон

Трамвайные маршруты:

- №3 Вокзал Запорожье-I – Запорожье-Левое

- №10 площадь Свободы – Мясокомбинат

- №12 площадь Свободы – Зеленый Яр

- №14 Автострада – Запорожцирк

- №15 площадь Свободы – Шевченковский массив

- №16 Вокзал Запорожье-I – Павло-Кичкас



Автобусные маршруты:

- №17 Арматурный завод – проспект 40-летия Победы

- №18 Бородинский микрорайон – 4-й Южный микрорайон

- №29 улица Финальная – 4-й Южный микрорайон

- №39 Никопольский поворот - Вокзал Запорожье-II

- №56 Комбинат "Запорожсталь" - Центральная проходная

- №59 улица Чумаченко – Набережная

- №72 Бородинский рынок - улица Пархоменко

- №86 Комбинат "Запорожсталь" – улица Футбольная

- №94 улица Богдана Завады – Симферопольское шоссе



Отметим, что в ноябре в Запорожье из-за ситуации с энергетикой прекратили работу большинство маршрутов электротранспорта: были оставлены только трамваи №№3, 10 и 16, а также троллейбусы №3 и №8 (впрочем, №3 с декабря был также отменен).

Время работы муниципального транспорта ныне установлено с 5:00 до 22:00, но это уже с учетом времени его заезда в депо, то есть в 22:00 большинство общественного транспорта должно находиться уже не на линии. В мэрии при этом указывают, что "в связи с военной агрессией возможны изменения в работе" общественного транспорта.

Также, судя по сообщениям властей, пока речь не идет о возобновлении работы трамвайного маршрута №8 с Павло-Кичкаса до завода "Кремнийполимер". Отметим при этом, что в январе стало известно о демонтаже линии троллейбусного маршрута №13, соединявшего Павло-Кичкас с конечной "Набережной".