Варшава поможет Киеву ремонтировать поезда метро

Метрополитен польской столицы поможет коллегам в Киеве в модернизации поездов 81-й серии, используемых в метрополитене украинской столицы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщили в мэрии Варшавы, передает TVN24.pl.

Представители метрополитенов обеих столиц уже обсудили сотрудничество. Их встречу инициировала Международная ассоциация польских предпринимателей в Украине.

Отмечается, что киевский метрополитен полностью основывается на российских поездах серии 81.

"По понятным причинам компания хочет стать независимой от поставок из Москвы. Варшавский метрополитен также использует подобный парк, поэтому представители киевского метрополитена обратились в Варшаву через Международную ассоциацию польских предпринимателей в Украине с просьбой о поддержке", - рассказали в ассоциации.

Варшавское метро на сегодняшний день имеет 22 поезда серии 81. Речь идет об идентичных единицах тем, что используются в Киеве.

Колея рельсов в Варшаве хоть и немного уже, однако, исключением являются более широкие колесные оси, в целом поезда очень похожи. Поэтому представители варшавской компании заявили о поддержке поставок запчастей, а также о помощи в обмене знаниями и опытом, необходимыми для модернизации украинских поездов.

Напомним, с июля в метро Киева восстановили работу вестибюля двух станций метрополитена, а именно: вестибюль №2 станции "Академгородок" и вестибюль №1 станции "Дарница".

Во время воздушных тревог вход в метро свободный, то есть не нужно платить за проезд.

Правила прохода на станцию, как укрытие, в комендантский час (с 23:00 до 05:00) во время воздушной тревоги:

при входе в метрополитен как укрытие обязательно иметь документ-удостоверение личности;

проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери;

ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.

Источник фото: ua.depositphotos.com