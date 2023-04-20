Верховный суд подтвердил обязательство Мининфраструктуры допустить к лоцманским услугам частные компании

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда 20 апреля отказал в удовлетворении иска Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры (правопреемник бывшего Министерства инфраструктуры) к Антимонопольному комитету.

Как напоминает АМКУ в своем сообщении, речь идет о его решении №507 от 16 сентября 2021 года, которым он признал бездействие Мининфраструктуры, заключавшееся в неприведении собственных нормативно-правовых актов к требованиям Кодекса торгового мореходства Украины и закона о морских портах в части дискриминации субъектов хозяйствования по форме собственности.

Это дело рассматривалось комитетом по жалобе ООО "Пи Энд Оу Меритайм Юкрейн", которое не могло начать деятельность на рынках лоцманских услуг в морских портах Украины, поскольку согласно приказам министерства лоцманские услуги может предоставлять исключительно государственное предприятие "Дельта-лоцман".

По мнению антимонопольщиков, бездействие Мининфраструктуры по изменению приказа является нарушением закона о защите экономической конкуренции, которое привело, собственно, к недопущению конкуренции.

В августе 2020 года АМКУ рекомендовал министерству устранить указанные препятствия в течение полугода, согласовав собственные НПА об услугах лоцманской проводки судов с требованиями законодательства, в частности, относительно теоретической учебы, тренажерной подготовки и практической стажировки кандидатов на должность морского лоцмана; квалификационного оценивания кандидатов в лоцманы; входа на рынок лоцманских услуг и ведения деятельности на этом рынке.

Рекомендации профильным ведомством выполнены не были, а после признания этого факта АМКУ министерство подало в суд с требованием отменить соответствующее решение. 7 сентября 2022 года ему отказал в удовлетворении Хозяйственный суд Киева, а 19 января 2023 года – Северный апелляционный хозсуд.

Отметим, что постановление суда кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит. Таким образом, Верховный суд подтвердил, что нынешнее Минвосстановления все же должно разрешить допуск к предоставлению лоцманских услуг частным компаниям.