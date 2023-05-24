Впервые с 24 февраля: "Укрзализныця" возвращает "Интерсити+" Киев – Днепр – Запорожье

АО "Укрзализныця" возобновляет курсирование скоростного поезда "Интерсити+" 732/731 сообщением Киев – Днепр – Запорожье впервые с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что уже с 10 июня комфортный Hyundai Rotem будет ежедневно отправляться из Киева в 06:35, прибывать в Днепр в 12:57 и в Запорожье в 14:25.

Обратно из Запорожья отправка в 14:45, Днепр 16:04, 22:15.

Билеты уже в ближайшие часы будут доступны в приложении "Укрзализныци" и на остальных привычных каналах.

Напомним, "Укрзализныця" с 10 июня вводит новый график движения поездов на летний сезон-2023.