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Впервые с 24 февраля: "Укрзализныця" возвращает "Интерсити+" Киев – Днепр – Запорожье
АО "Укрзализныця" возобновляет курсирование скоростного поезда "Интерсити+" 732/731 сообщением Киев – Днепр – Запорожье впервые с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Отмечается, что уже с 10 июня комфортный Hyundai Rotem будет ежедневно отправляться из Киева в 06:35, прибывать в Днепр в 12:57 и в Запорожье в 14:25.
Обратно из Запорожья отправка в 14:45, Днепр 16:04, 22:15.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Билеты уже в ближайшие часы будут доступны в приложении "Укрзализныци" и на остальных привычных каналах.
Напомним, "Укрзализныця" с 10 июня вводит новый график движения поездов на летний сезон-2023.