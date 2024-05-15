Южная Корея передала Украине 40 автомобилей экстренной медпомощи

Украина получила 40 скорых от Корейского Красного Креста для оказания неотложной медицинской помощи во время войны. Проект удалось реализовать при поддержке правительства Кореи и Украинского Красного Креста.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Автомобили получат учреждения здравоохранения Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областей.

"Очень благодарен всем партнерам, которые подставляют нам плечо поддержки. Полученные сегодня 40 "скорых" от правительства Кореи помогут нашим чрезвычайным медикам спасти еще больше людей, ведь эти автомобили оборудованы всем необходимым для помощи тяжелобольным пациентам, а также нуждающимся в дополнительных мерах для поддержки жизни во время транспортировки в больницы и между больницами", – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Фото: Пресс-служба МОЗ Фото: Пресс-служба МОЗ Фото: Пресс-служба МОЗ Фото: Пресс-служба МОЗ Фото: Пресс-служба МОЗ Фото: Пресс-служба МОЗ Фото: Пресс-служба МОЗ Фото: Пресс-служба МОЗ Фото: Пресс-служба МОЗ

Также он сообщил, что всего с 2022 года Украина получила от Республики Корея более 150 автомобилей скорой медицинской помощи.

За время полномасштабной войны россияне повредили 164 машины экстренной медицинской помощи, еще 261 – уничтожили, 125 – захватили.

Помощь Украине от Южной Кореи

Южная Корея планирует активно участвовать в восстановлении Украины и решила разрешить тридцати бизнесменам посетить страну для принятия возможных проектов по реконструкции.

Такие усилия ускорились после того, как президент Юн Сук Йоль совершил неожиданный визит в Украину в июле 2023 года и пообещал предоставить пакет гуманитарной помощи.

Отметим, у Южной Кореи есть огромные запасы артиллерийских снарядов и страна может помочь Украине, однако боится реакции России и Китая. В Польше уверены, что к соглашению о поставках может привести только прямое вмешательство президента США Джо Байдена. Глава Штатов мог бы заверить Сеул, что его страна предложит поддержку перед лицом любого агрессивного ответа КНР или РФ.

В США заявили, что будут координировать с Южной Кореей дополнительную поддержку Украины.

Добавим, что президент Южной Кореи Юн Сук Йоль во время саммита G20 в Нью-Дели пообещал выделить Украине дополнительные 2,3 миллиарда долларов, чтобы помочь стране отстроиться после разрушительной войны с Россией.

А недавно стало известно, что Фонд экономического развития и сотрудничества (EDCF) Южной Кореи предоставит Украине льготные кредитные средства в эквиваленте 2,1 млрд. долларов в течение следующих пяти лет.