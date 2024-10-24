Железнодорожное сообщение между Николаевом и Херсоном возобновлено после обстрела РФ

Этой ночью россияне обстреляли железнодорожные пути на участке между Николаевом и Херсоном. Поэтому до Херсона поездом добраться временно было нельзя.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Отмечается, что все поезда в Херсон будут останавливаться в Николаеве, а в Херсон пассажиров будут доставлять автобусом.

"Все 78 наших пассажиров в Херсон будут доставлены к месту назначения с максимально возможным комфортом", — подчеркивают в УЗ.

В компании отмечают, что железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы. Там обещают возобновить железнодорожное сообщение к обратному рейсу.

ОБНОВЛЕНО в 12:00. В "Укрзализныци" сообщили, что железнодорожники завершили восстановление поврежденной инфраструктуры из-за вражеских обстрелов на участке между Николаевом и Херсоном. Движение поездов будет осуществляться по графику.

Заметим, в ночь на 30 сентября из-за обстрела россиян в Николаевской области был закрыт для движения поездов перегон "Долинская-Николаев". А накануне прессслужба УЗ сообщила, что в результате российских обстрелов станции Запорожье-1 повреждено здание вокзала и окна в поезде № 40 Запорожье — Солотвино.