В Вознесенске отстроили разрушенный мост между двумя частями города (ФОТО)

В Вознесенске Николаевской области завершили восстановление моста через реку Мертвовод, лежащий на автомобильной дороге Н-24 Благовещенское — Николаев и соединяющий центр с юго-восточной частью города.

Как сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, движение по объекту уже открыто для всех видов транспорта. Мост был разрушен в результате российской военной агрессии в марте 2022 года. Работы по его восстановлению велись год и два месяца.

В рамках восстановления были обустроены сваи, фундаменты, опоры и пролетные строения, заармированы и забетонированы конструкции моста, установлены железобетонные балки и плиты. Также смонтирована гидроизоляция, водоотвод и очистные сооружения. На подходах к мостовой конструкции укреплена насыпь.

Кроме того, уложены два слоя асфальтобетонного покрытия, смонтированы барьерное и перильное ограждение, обустроены пешеходные дорожки, установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Освещают мост энергосберегающие светильники. Судя по фото, мост также имеет подсветку снизу.

Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области

Длина нового моста составляет 100 метров, ширина автомобильной части — 9,5 метра. Два тротуара совмещены с велодорожками с каждой стороны моста. Общая длина участка конструкции составляет 305 метров.

Напомним также, что еще год назад в Николаевской области было завершено строительство другого нового моста на трассе Н-24 – через реку Гнилой Еланец между городом Новая Одесса и селом Троицкое.