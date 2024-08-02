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Правительство одобрило открытие всех пунктов пропуска на украинской границе для военных товаров
Кабинет министров принял постановление о расширении количества пунктов пропуска для товаров военного назначения и их беспрепятственном перемещении через государственную границу Украины.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 2 августа, сообщает Министерство финансов.
"Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменения в постановление Кабинета министров Украины от 17 ноября 2010 г. № 1057" для упрощения поставки военных товаров через таможенную границу Украины, проект которого разработал Минфин по инициативе Гостаможслужбы", — говорится в сообщении ведомства.
Так, постановлением предусмотрено расширение количества пунктов пропуска для военных товаров на время действия военного положения, а именно беспрепятственное перемещение через все открытые пункты пропуска государственной границы Украины товаров военного назначения, в том числе поступающих от государств-партнеров.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также благодаря принятым изменениям предприятия, обеспечивающим обороноспособность государства, при перемещении товаров смогут:
- избегать осложнений в результате форс-мажорных обстоятельств, связанных с блокированием пунктов пропуска через государственную границу Украины;
- оптимизировать логистику поставок товаров военного назначения, что сэкономит время и денежные средства.
Фото: ua.depositphotos.com