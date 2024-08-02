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Правительство одобрило открытие всех пунктов пропуска на украинской границе для военных товаров

Правительство одобрило открытие всех пунктов пропуска на украинской границе для военных товаров
Фото: ua.depositphotos.com

Кабинет министров принял постановление о расширении количества пунктов пропуска для товаров военного назначения и их беспрепятственном перемещении через государственную границу Украины.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 2 августа, сообщает Министерство финансов.

"Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменения в постановление Кабинета министров Украины от 17 ноября 2010 г. № 1057" для упрощения поставки военных товаров через таможенную границу Украины, проект которого разработал Минфин по инициативе Гостаможслужбы", — говорится в сообщении ведомства.

Так, постановлением предусмотрено расширение количества пунктов пропуска для военных товаров на время действия военного положения, а именно беспрепятственное перемещение через все открытые пункты пропуска государственной границы Украины товаров военного назначения, в том числе поступающих от государств-партнеров.

Также благодаря принятым изменениям предприятия, обеспечивающим обороноспособность государства, при перемещении товаров смогут:

  • избегать осложнений в результате форс-мажорных обстоятельств, связанных с блокированием пунктов пропуска через государственную границу Украины; 
  • оптимизировать логистику поставок товаров военного назначения, что сэкономит время и денежные средства.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко