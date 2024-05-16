Арсенал ВСУ пополнился новыми образцами вооружения

Министерство обороны за прошедшую неделю допустило к эксплуатации в армии еще 18 образцов вооружения и военной техники.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что на прошлой неделе Министерство обороны допустило к эксплуатации в армии еще 18 образцов вооружения и военной техники.

Кроме того, прошли кодификацию, то есть введены в военную эксплуатацию еще 24 образцов ВВТ.

В Минобороны добавили, что за первые три месяца 2024 допустили к эксплуатации в войске более 80 образцов вооружения и военной техники отечественного производства.

ВСУ получили 46 новых видов вооружения украинского производства с начала года

ВСУ за первые два месяца 2024 года получили 46 образцов вооружения и военной техники, разработанных и изготовленных в Украине.

В Украине началось производство новых образцов вооружения, а именно: САУ "Богдана ", систем РЭБ, беспилотников и стрелкового оружия

В 2024 году на закупку вооружений, в частности у отечественных производителей, в бюджете предусмотрено $6 млрд. В настоящее время Украина ведет переговоры с иностранными партнерами по покупке за их средства продукции украинской военной промышленности.

Дания уже приняла решение о закупке вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у украинских производителей.

В то же время , "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключает все новые контракты на закупку товаров оборонного назначения с украинскими производителями. 70% от суммы всех соглашений, которые Агентство заключило в 2024 году, приходится именно на отечественных производителей вооружения, боеприпасов и военной техники.