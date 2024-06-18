Дроны-камикадзе от команды Юрия Голика получат украинские комплектующие

Дронов нужно много, и чем дешевле они будут, тем лучше. Команда инженеров, которую сформировал предприниматель и волонтер Юрий Голик, находит более новые и экономичные и качественные комплектующие для своих ударных "птичек". Сейчас проверяют новую раму и варианты связи между оператором и дроном. Об этом говорится в сообщении Юрия Голика.

Инженеры тестируют в работе комплектующие от украинского производителя из Запорожья – 10-дюймовую раму и винты. Дрон пересобрали с альтернативными деталями механического скелета и уже в скором времени он пройдет тест-драйв в условиях полигона. Конструкторы ожидают этих полетов с оптимизмом – есть все шансы для подтверждения заявленных характеристик. В случае успеха изготовление дрона-камикадзе станет дешевле. Рама от украинских мастеров стоит втрое меньше карбоновой из КНР, а винты дешевле вдвое.

В то же время, разработчики обнаружили еще один путь для удешевления дрона – качественный вариант передачи сигнала видеокамер вместе со связью управления. Эта альтернатива усиливает камикадзе в противостоянии враждебным «глушилкам». При попытке подавления у беспилотника автоматически меняется частота сигнала. В общем, модель должна получиться «интересной» как по цене, так и по функционалу. Дальность полета дрона – до 12 км, а вес груза – до 2 кг. И, главное, его миссиям на враждебных позициях не помешают никакие средства РЭБ.

«Наша команда – в постоянном производственном поиске. Новые комплектующие, новые конструкции, новые ПО. Мы подбираем оптимальные комбинации, чтобы дроны эффективно уничтожали врага, не давали сбоев и выдерживали фронтовую нагрузку. И в то же время были экономически более выгодными. Чем меньше ресурсов нужно на изготовление беспилотников, тем больше их мы передадим военным», – сообщил Юрий Голик.