Экологи подсчитали ущерб от уничтожения "Эпицентра" в Харькове 25 мая

По подсчетам экологов, разрушение здания гипермаркета "Эпицентр" в Харькове 25 мая привело к значительному загрязнению земельных ресурсов и воздуха, ущерб от которого оценивается примерно в 860 млн грн.

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Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция в Харьковской области.

"Государственная экологическая инспекция в Харьковской области продолжает фиксировать преступные последствия российской агрессии, что наносит значительный ущерб окружающей среде и экономике региона. Последние события подчеркивают масштабы экологического ущерба, вызванного ракетными обстрелами Харьковщины", - говорится в сообщении службы.

Там напомнили, что в результате обстрела 25 мая произошло разрушение здания гипермаркета и на его территории возник пожар. Пожар на площади более 14000 м2 длился 14 часов 30 минут.

Кроме физического разрушения, пожар привел к значительному загрязнению атмосферного воздуха неорганизованными выбросами загрязняющих веществ из-за того, что строительные смеси, краска и материалы начали выгорать, создавая над городом дымовое облако и дополнительную опасность для здоровья жителей.

По расчетам Государственной экологической инспекции в Харьковской области, ущерб, причиненный неорганизованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, составляет 4 226 892,48 грн.

Кроме того, в результате разрушения здания гипермаркета произошло засорение земельных ресурсов, что повлекло за собой дополнительный экологический ущерб.

Эконспекторы оценили ущерб от засорения земельных ресурсов в 855 903 132,00 грн. Эти суммы свидетельствуют об огромном негативном влиянии на экосистему и здоровье населения.

Материалы и расчеты нанесенного ущерба уже направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Напомним, 25 мая 2024 года оккупанты ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Среди людей, находившихся в гипермаркете в момент удара, много погибших, раненых и пропавших без вести. Впоследствии компания объявила о выплате семьям всех погибших в результате этого удара по 1 млн. грн.

С начала войны объекты сети "Эпицентр" неоднократно были атакованы захватчиками

До полномасштабного вторжения РФ в Украину сеть "Эпицентр" объединяла более 80 ТЦ во всех регионах страны. Война разрушила шесть ТЦ в Мариуполе, Никополе, Буче, Чернигове и Херсоне (два). Еще три объекта (в Мелитополе, Краматорске и Харькове) не работали в результате оккупации украинских территорий, обстрелов или близости к зонам боевых действий. По состоянию на 8 апреля розничная сеть ГК объединяла 72 торговых объекта под брендами "Эпицентр" и "Новая линия".

6 марта в результате вражеских обстрелов был разрушен торговый центр "Эпицентр" в Никополе. К счастью, обошлось без жертв. В ночь на 6 июня 2024 года российская армия попала по недействующему строительному гипермаркету "Эпицентр", который был закрыт после предварительного обстрела в мае 2023 года. В этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).