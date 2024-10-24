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Война в Украине
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Эксперт о сорванных терактах в Киеве: СБУ снова сработала на опережение

Эксперт о сорванных терактах в Киеве: СБУ снова сработала на опережение
Фото: СБУ/Телеграмм

Служба безопасности, предупредив кровавые теракты в столице, еще раз продемонстрировала, что работает на опережение и находится на шаг впереди врага. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт комментирует задержание Службой безопасности двух российских агентов, планировавших взорвать в людном месте Киева взрывчатку из пластида. "Служба спасла жизнь десятков или даже сотен жителей украинской столицы. Команда Малюка стала не только автором постоянных "бавовн" на территории России, но и защищает мирных украинцев в тыловых городах", – акцентирует политолог.

Голобуцкий напоминает, что это не первый упрежденный СБУ кровавый теракт в украинской столице. "Прошлая попытка устроить взрывы с массовыми жертвами была 9 мая. И также завершилась арестом всех агентов РФ. Предупреждение терактов – важное направление работы для любой спецслужбы", — считает эксперт.

"Россия заинтересована в максимальном количестве жертв, что вызовет панику среди мирного населения. Впрочем, результат для россиян один. Исполнители теракта задержаны, заказчики установлены. Как установлена и вся цепочка действий преступников. Агенты ГРУ были завербованы через тг-каналы – это традиционный в последнее время способ вербовки. Теперь террористов ждет пожизненное заключение", — резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ и Нацполиция провели совместную операцию и задержали двух агентов РФ. Они должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест столицы. Агенты должны были использовать два мобильных телефона, к которым нужно было подключить детонатор с пластидом.